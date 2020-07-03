諾基亞（Nokia）向美國國際交易委員會（ITC）提起申訴，指控聯想集團違反其5項影片格式H.264壓縮標準的專利，要求美國禁止入口聯想生產的筆電、平板電腦和桌面電腦。

諾基亞指出，聯想的ThinkPad、IdeaPad和Flex系列電腦都侵犯了公司所有的專利，並指公司曾提出以合理和公平的條件授出專利許可，但聯想一直拖延，沒與公司進行有意義合作，提出報價的金額只及其他同業支付的5％。

聯想午後股價跌幅擴大，最多曾跌4.3％，最新跌3％，報4.43港元。

(工商 )