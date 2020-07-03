諾基亞控聯想侵權 申請禁聯想產品銷往美國 15:262020/07/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 諾基亞（Nokia）向美國國際交易委員會（ITC）提起申訴，指控聯想集團違反其5項影片格式H.264壓縮標準的專利，要求美國禁止入口聯想生產的筆電、平板電腦和桌面電腦。 諾基亞指出，聯想的ThinkPad、IdeaPad和Flex系列電腦都侵犯了公司所有的專利，並指公司曾提出以合理和公平的條件授出專利許可，但聯想一直拖延，沒與公司進行有意義合作，提出報價的金額只及其他同業支付的5％。 聯想午後股價跌幅擴大，最多曾跌4.3％，最新跌3％，報4.43港元。 (工商 ) #聯想 #諾基亞 #專利 #電腦 #侵權 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台積電為何4天狂噴？專家竟拿鼎泰豐神解 - 財經 陸印貿易戰沒完沒了 印度再封殺830億陸能源設備 - 財經 Fed狂購債卻忽略這大事 分析師警告美股崩跌危機 - 財經 汽機車舊換新退稅 續辦5年 - 財經焦點 - 中國時報 美元跌入空頭！上海原油期貨熱 人民幣有望成下個霸主？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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