氣動元件大廠亞德客-KY原本預期6月合併營收跌破人民幣4億元，今(3)日公布單月合併營收人民幣近4.03億元，高於5月4.01億餘元，優於原先預期，也創同期新高，主因是電子及電池業有較高增長率。第二季及上半年合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創同期新高。

亞德客原本認為，6月工作天數因端午節連續假期減少，6月合併營收比5月減少，且會跌破人民幣4億元，不過今日公布6月合併營收人民幣近4.03億元，比去年同期成長37.68％；折合新台幣19.99億元，較去年同期成長17.14％。第二季合併營收人民幣12.67億元，季增幅達73％，年成長31％；折合新台幣計價53.36億元，季增69％，年增21％；上半年合併營收人民幣19.99億餘元，年增幅17.14％，以新台幣計價為84.93億元，年增幅9.14％。

亞德客表示，氣動原件需求仍有正面及負面不確定因素的影響，亞德客認為，整體產業仍處於復甦循環中。

(工商 )