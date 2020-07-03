嘻哈界矚目的饒舌新血IVAN艾文，將於13日發行最新單曲〈Good Life〉，年僅20歲的他將觀察如實反映在創作，「現在到處都充滿爭執誤會，人人都開啟放大鏡模式。但每個人的心理總會對Good Life 有所畫面」；他在該曲MV中連換三套造型，導演還安排清純短髮白皙美女與他同框，被問心目中女友形象？單身的他表示：「感覺對不對是最重要的，形象好雖然很重要，但感情內也包括好的溝通等等，一切靠感覺。」

MV裡他化身畫家畫著女主角，但現實生活中沒有為愛人作過畫，「畫畫天份不是很好，但我無聊喜歡看畫，會試著讓我的畫畫功力更強」。有趣的是，問他如果一個人在荒島要度過，會選擇帶哪2樣東西度過好日子？他直覺答覆「刀與打火機」，方便用來造火、烹煮食材解飢求生；不少粉絲好奇《聲林之王》比賽後，他會否再挑戰其他選秀？他自信表示：「如果狀態允許下有機會可以參加比賽當然是非常願意！」

IVAN 艾文推出新單曲。（混血兒娛樂提供）

(中時 )