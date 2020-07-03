新冠肺炎疫情讓北市今年災害準備金將用罄，台北市長柯文哲上月報告今年度第一次追加減預算案，卻被北市議會質疑市府未妥善說明災備金預算用於紓困的內容，在日前一、二讀審議會中2度遭暫擱，北市議會今通過政黨協商，決議通過該預算案，但譴責市府藐視財政紀律，要求市府一周內發函市議會認錯道歉。

北市議會周三下午召開今年度第一次追加減預算案二讀審議，多名議員對於北市敬老卡、愛心卡結合三倍券的加碼補助預算，將動支1.5億災害準備金，表達強烈不滿，最後議長陳錦祥宣布進入政黨協商，並決議暫擱預算案，延至周五再審。

北市議會今宣讀政黨協商結果，包括通過社會局、觀傳局追加預算，關係到紓困財源的災害準備金，也照案通過，市議會並譴責市府藐視財政紀律，要求市府加強溝通。

議員周威佑表示，市府將紓困預算編入災害準備金的災區重建項目根本「硬拗」，光譴責市府藐視財政紀律還不夠，有如狗吠火車，要求市府應來函市議會，承認預算編列不適當，道歉。

副市長黃珊珊表示，振興加碼活動預算要視實際申請及發出去情形，才知道動用多少災備金，對於當時沒有完整跟議會說明，市府表示抱歉，若議會認為災備金不適用紓困預算的話，也有第二預備金可用，目前僅是匡列，市府會清查哪些項目適用災備金。

陳錦祥說，市府假借振興經濟與加碼敬老名義，勻支社會預算行銷悠遊付，以及夾帶無急迫性的預算，破壞預算制度、罔顧財政紀律、藐視議會預算審議權，議會給予譴責，要求市府一周內發函至議會道歉，也盼市府未來特殊預算要跟議會妥善溝通，尊重議會職權。

(中時 )