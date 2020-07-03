新北市消防局將在7月2日至5日期間，舉辦72小時的不間斷救援模擬特訓。場地位於板橋新海橋下的高灘地，以及汐止橫科震災訓練場。本次訓練主題為模擬震災區指揮管理運作的流程，除了加強新進人員的搜救能力，也同時能夠檢視快搜部隊面對重大災害的臨場危機處理。
演練著重在5大編組作業，分別為「管理組」、「搜索組」、「救援組」、「醫療組」、「後勤組」。各編組分工合作執行任務外，也模擬遭遇強震災害後的72小時內，轄區快搜等各部隊，是否能夠資源不足的情況下，依然能夠有效分配職務和及時抵達救援。
本次演練特別加入EXCON(Exercise Control-演習控制組)評核小組和各大隊觀察員，藉此機會檢視與加強特搜等專業知識，以便達成更高成效執行力。
參與本次搜救特訓單位分別有，消防局特種搜救隊成員、新北市義消特搜隊、義消救護志工、新北市警民聯防協會、新北市搜救協會、慈濟及亞東醫院醫師，共計350人次。
(中時電子報)
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