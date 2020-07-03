高雄市前新聞局長王淺秋日前在臉書宣布，將主持廣播節目，跟聽眾在空中相會，並期許這是一塊可以論是非、互相尊重、有趣溫暖的言論空間。而今天是節目播出的第一集，王淺秋和曾出任宋楚瑜大選發言人的于美人同台，分享擔任發言人的經歷，她也曝光心聲，「後來不小心打了總統大選，人生有點刺激」，並說出她對高雄人的看法。

談到大選時期，王淺秋吐露自己內心想法，她說本來在企業界工作，一腳踏進來，但她認為自己不算是從政，一直都希望是以專業經理人的角色，去經營一個城市品牌，但她也直言，「後來不小心打了總統大選，人生有點刺激，這一年半以來，收穫是成長歷練。」

而于美人也好奇地詢問王淺秋，在高雄的這段期間看到什麼?那市民對城市需求是什麼?她則是回應，其實個人認為，「看到很多高雄人告訴我他都沒有看到的東西，從她本來自己專長的吃喝完樂，所以還沒到高雄前，問朋友哪裡好玩，很多人說不出來，因為市民似乎很努力在工作，其他生活相對悠閒很多，不一定要飛到哪裡，不像台北高壓工作，一到放假一定要放飛出去」。

另外，王淺秋說，可是高雄條件多麼美好、好山好水，假設摩天輪蓋起來有多棒啊，高雄是一個充滿活力、歷史的城市，海洋城市氛圍力量，最重要的是市民很好相處又熱情，這氛圍和互動方式，就是非常高雄。

(中時電子報)