隨著國內新冠疫情趨緩，各項活動陸續恢復常態，體育運動賽事如常運作，教育部體育署署長高俊雄邀台灣羽球一哥周天成代表台灣的運動選手3日上午連袂前往中央流行疫情指揮中心，向陳時中部長表達感謝。周天成特別帶了紀錄台灣防疫超前部署的《戰疫：鐵人部長陳時中與台灣抗疫英雄們》一書，請阿中部長簽名並開心合影，小天表示這段超前部署的安排，讓台灣選手奠定疫情後的得勝基礎。

體育署長高俊雄表示，今年年初面對不可知的疫情變化，防疫指揮官陳時中指揮若定，台灣的體育運動得以在指揮中心專業行政團隊的指導之下，自今年2月起，陸續幫助返台運動選手度過居家自主管理的考驗，相關訓練皆未中斷。跨部會所擬定的高規格防疫措施，讓選手安心訓練並出賽，讓國人開心進場觀賽，更讓世界看見台灣。

高俊雄透露，我國東京奧運羽球培訓隊今年3月中旬自英國返國後，因為當時英國旅遊警示地區升級為第三級，選手無法回到國家運動訓練中心住宿，因此，體育署與羽球協會3月初在指揮中心的協助下，依照居家檢疫標準及兼顧訓練效益的目標之下，特別商借國立體育大學作為羽球隊集中防疫及訓練的場所。

除了所有人員每天三次量測體溫、所有場地每天定期消毒之外，住宿、訓練場所皆有獨立出入口管控人員進出，移動過程也安排動線專一的專車接送，並由學校餐廳提供送餐服務，每日的生活細節都考量得非常周到，讓選手在居家檢疫的14天，仍能安心地維持訓練能量。

周天成表示，台灣有阿中部長和高署長這麼好的長官，在很短的時間進行回國後的隔離部署，集體隔離時，可以維持訓練，這應是世界首創的安排。他說，選手能在隔離期間保有訓練，不但在體能上繼續保持備戰狀態，對於自己在比賽的心態上，也能繼續保持鬥志!而且其他國家基本上都是封閉的狀況，在台灣覺得很平安。

指揮中心為國內學生運動賽事建立安心防疫流程，今年第一場室內賽事「高中籃球聯賽HBL」、室外賽事「高中木棒聯賽」自2月開打至今，學生運動聯賽已經開賽超過9千2百多場，包括大專籃、排、足、棒球聯賽2千7百多場，中學籃、排、壘、足球聯賽近5千場，高中以下棒球聯賽5百多場、國小足球世界盃近千場的賽事。

最受矚目的HBL八強決賽，人員管控嚴格，在指揮中心的指導之下，如期在小巨蛋閉門開賽，出入口以紅外線體溫感測儀監控人員體溫，並用酒精噴手消毒，每日首場及末場比賽前後清潔場館，每日賽會後加強消毒球員休息室，洗手間每小時清潔消毒，以高規格防疫標準保護人員安全，不讓學生球員留下遺憾。

中職在今年4月11日領先全球率先開打，廣受國際媒體的關注，同時也圈了不少國外球迷；其後更領先全球開放觀眾進場觀賽，持續地超前布署，不僅讓海內外棒球迷一解思念之苦，持續進行的運動賽事，也為台灣社會帶來安定感，更重要的是，讓世界透過棒球運動，看見台灣超強的防疫成績。

高俊雄說，由於國際疫情仍嚴峻，外國人入境仍有管制，許多國際賽事都延期，甚至取消，體育署、國訓中心已規劃在今年8月辦理「模擬東京奧運對抗賽」，讓選手在防疫期間保持戰鬥力。目前世界排名第2的周天成，也將參加這次模擬賽，率先在8月1日登場和林祐賢過招。辦理模擬賽這項創舉，不僅是東奧培訓成果的展現，更是國家如常運作的一顆定心丸。

(中時 )