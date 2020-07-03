美國雖遇新冠疫情升溫及國慶連假在即，買盤觀望居多，但非農就業人數創下單月歷史最大增幅，激勵隔夜美股收漲，其中那指收在10207.6點，亦締造歷史高點。美股歡騰，台股跟著嗨，今(3)日跳空開漲52.76點，報11857.9點，在台積電(2330)、大立光(3008)領軍上攻，漲幅擴大逾百點，最高站上11933.59點，約10時碰上高檔遇壓，台股暫時熄火，呈現開高走低。但時至午盤，台股回溫，在11900關口上下震盪，最終上漲104.02點或0.88%，收11909.16點，成交值超過2160億元。今日外資(不含外資自營商)買超104.9611億元，投信買超33.4045億元，自營商買超24.7062億元，三大法人買超163.07億元。

今日集中市場漲多跌少，半導體收漲2.16%，稱霸類股，電零組及電子類股緊追在後，汽車收跌1.25%最疲弱。權值股台積電開高5元至327元，終場收漲2.55%。股王大立光氣勢如虹，跳空上漲50元至4295元，終場收漲1.88%。電子龍頭鴻海(2317)受到土洋聯手昨轉賣超影響，今僅開漲0.1元，多頭氣不足，隨即跌破平盤，收跌0.81%。

個股方面，傳奇(4994)受惠暑期旺季加上台股早盤強勁，今早開盤填息達陣，惟後續動能不足，收跌1.61%。同為資服類股的零壹(3029)及聚碩(6112)則是6月營收繳出漂亮的成績單，進而拉抬股價。零壹6月合併營收9.48億元，月增2.51%、年增47.81%，收漲2.31%，離40元僅一步之遙。聚碩6月合併營收14.38億元，月增20.45%、年增33.53%，收漲5.4%。

瑞昱(2379)長期深耕車用乙太網路，也非常有機會擠進特斯拉，美系外資相當看好後市，將其目標價上調至377元並維持加碼評等，喜訊同步反映在股價上，盤中漲逾4%，收漲5.21%。IC設計族群堪稱時勢造英雄的最佳代表，隨著全球5G開台，AI、自動化及邊緣運算需求增，該族群漲聲響起。其中，創意(3443)在5G及陸半導體拚自製化之下，前景看俏，今高掛漲停，愛普(6531)連袂走揚，一度觸及漲停價507元，最終大漲9.74%。

本周為除息旺季，台股依舊驚驚漲，多頭氣勢不減，一路過關斬將，攻克11700、11800關卡，今早續旺，蘋概、5G、IC設計、光通訊當道，終場收在11909.16點，下周有望挑戰12000點。5日RSI為82.81，10日RSI為73.97；9日K值為87.43，9日D值為78.94；20日乖離率為2.81。日K連四紅，短中均線呈多頭排列，周K則連三紅。籌碼面部分，今土洋操作一致，均為買超，三大法人買超163.07億元。其中，外資連4日買超，累計238.43億元，本周買超109.03億元，本月來累計買超170.04億元，今年來累計賣超5785.71億元。

展望後市，法人指出，台股目前越來越接近年前高點的盤整區，今又呈現高檔放量格局，提醒投資人慎防短線獲利了結賣壓，再來可留意1月30日的空方缺口能否回補。

(時報資訊)