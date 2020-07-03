日勝生(2547)與中鼎(9935)聯盟，獲選彰濱工業區資源化處理中心BOT案最優申請人。日勝生集團鼎勝綠能與中鼎集團信鼎公司合作組成的聯盟，簽訂投資契約後，將成立專案公司，興建資源化處理中心，完成後處理中心的處理廢棄污泥能力，應達成熱處理單位元年處理量至少在4.29萬公噸以上；固化掩埋單元，至少需設置3萬立方公尺的掩埋空間，並預留1公頃用地，供未來掩埋或其他設置調度使用。

日勝生與中鼎集團的合作聯盟公司，後續並將投入專業技術做資源化營運，計畫未來將以污泥熱處理、回收事業廢棄物等資源環保業務為經營主體，提升台灣企業在循環經濟的能源再生效益。目標為轉化廢棄物焚化廠成為資源再生的起點，並在彰濱工業區打造亞洲首座「智能化資源處理示範中心」。

日勝生主管指出，此一彰濱工業區的BOT案，呼應總統蔡英文讓台灣走向循環經濟的時代，把廢棄物轉換為再生能源的理念，促使台灣加速發展綠電及再生能源產業，以2025年綠能占整體能源20%為目標，並將台灣打造為亞太綠能中心。因此經濟部超前部署，規劃將「污泥與廢棄物」轉換為綠色能源及資源物質，以兼顧台灣綠能循環經濟與產業競爭力，創造事業廢棄物資源化的多元管道。

由日勝生與中鼎集團組成新團隊拿下的新BOT案，位於彰化濱海工業區鹿港區鹿工段14地號環保用地，北靠近崙尾水道，廠址東界鄰近彰濱工業區鹿港區污水處理廠，土地面積約4.88公頃，為環保設施用地，管理者為經濟部。計畫處理標的為一般事業廢棄物的廢水污泥及輔助燃料，許可期間自簽約日起，包括預計2-3年申請環評期間、興建期2年及營運期20年，估計24-25年。營運期屆滿後，營運權將歸還政府及主管機關。

(時報資訊)