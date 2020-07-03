桃園市大興高中學生日前參加桃園市政府教育局與國立臺灣師範大學主辦的桃園英文菁英盃之專業英文詞彙與聽寫能力大賽，共有20名學生獲獎，其中包括電機電子、汽車工業、機械工業、資訊、餐飲、觀光等各類組。

大興高中校長陳崑玉表示，對於會考而言，職科學生或許不是最頂尖的，但是用心投入英語相關比賽也相當重要，學生們每天辛勤的自主練習1至2小時，才能成功在這次的比賽當中拿下許多獎項。

今年是第一次舉辦桃園英文菁英盃的專業英文詞彙與聽寫能力大賽，主辦單位將參賽對象分為國中組、高中一般生組、高職一般生組、高職外語類科生組及高中職教師組等五種組別，共有456人參加，而大興高中在高中一般生組當中，共有20名學生獲獎，也成功拿下了電機電子、汽車工業、機械工業、資訊、餐飲、觀光等各類組冠軍的殊榮。

桃市府透過競賽方式促進教師對專業英文的資源活化與經驗的交流，培養學生英語文學習興趣，提升學生職場專業英文詞彙與英文聽力基礎字詞能力，建立學生國際化的專業語文核心能力以培養國際化的競爭力。

(中時 )