亞洲太平洋自由民主聯盟今舉辦「2020亞太圓桌視訊會議」。邀集亞洲國家分會長等政要，就「新冠肺炎疫情對自由、民主及人權之影響」進行視訊會議。亞盟理事會主席曾永權表示，新冠肺炎疫情不是一時的衝擊，可能長遠對人類社會產生結構性影響，顛覆西方社會所堅持的自由、民主價值。

曾永權致詞指出，新冠肺炎疫情爆發初期，與我們同屬亞太地區的韓國、日本、新加坡，因未能有效防堵社區感染，確診人數以倍數急劇攀升，然而在各國政府嚴格管制防疫得宜的情況下，急起直追，快速降低確診人數。台灣在這次防疫領先世界各國超前部署，可以說是全球防疫體系中的「模範生」。

他說，當新冠肺炎疫情蔓延時，政府透過法律的授權，對人民的自由、人權產生限制，人們更可能兩害相權取其輕，忽視基本人權，甚至接受一些違反人權的措施，被迫接受抗疫大旗，認同威權或民粹措施。在疫情趨緩後，緊接而來的是生活和經濟的復甦問題，將已受限制之自由、民主、人權普世價值得以恢復原狀。

曾永權強調，目前已進入後疫情時代，疫苗仍未開發完成，疫情若繼續蔓延，國際政經局勢將更不穩定。因為亞太地區人民較遵守防疫新規定，因此亞太地區疫情才沒有歐美國家嚴峻，目前最重要的是盡快完成疫苗研發與試驗，期盼亞盟各國能攜手合作、共同研發疫苗及治療藥物，未來以公共財方式共享疫苗的研究成果，造福全人類。新冠疫情不是一時的衝擊，更可能長遠的對人類社會產生結構性影響，而這個影響可能顛覆我們長久所堅持的自由、民主的價值。

世盟總會長饒穎奇致詞表示，很榮幸代表世盟總會再次應邀前來參加亞盟「亞太圓桌會議」，今年因為礙於新冠肺炎疫情影響，會議無法邀請大家齊聚一堂，所以才採視訊會議方式開會，這是繼世盟之後又一創舉。

饒穎奇說，今天會議除分享台灣及各國防疫成功經驗外，更重要的是探討疫情造成政府對人民的種種限制和強制手段，如封城封市、限制行動自由、硬性規定配戴口罩等，形成威權或民粹主義現象，產生侵害或忽視自由、民主與人權的地方。他並呼籲，敦請世亞盟共同合作，促請各國政府不要假借防疫，擴張權力，違背基本自由、民主與人權；也請大家有錢出錢，有力出力，提供防疫物資，為本次會議留下美好句點。

(中時 )