針對年輕人支持民進黨，民眾黨立委蔡壁如昨天接受電台專訪表示，可能20幾歲還在讀書，不懂事情的本質，就是跟風跟流行。民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今受訪被問及時表示，不要把年輕人當塑膠。對此，蔡壁如今下午受訪表示，說話不精準造成誤解說聲抱歉，但若有把完整影片看完就會發現，並非部分媒體擷取一句話批判。對於蔡英文總統臉書昨晚也跟風年輕人議題，蔡壁如酸，希望廢考監兩院、18公民權、年輕人居住正義等議題，希望蔡總統也一起來跟風。

針對批評年輕人跟風惹議，蔡壁如表示，因為說話不精準造成年輕人誤解，「我想在這裡說聲抱歉」。不過，蔡壁如重申，昨晚已經把專訪影片貼在臉書，如果去看前後文對照，就會發現不是某些媒體只拿一句話批判。

「不要把年輕人當塑膠」，陳其邁指出，近年年輕人參與進步議題、社會改革，對於價值跟社會議題相當堅持，不應該選局時要年輕人的票，選後覺得年輕人愛跟風，這樣對自己的對手不好，這樣的說法不僅傷害自己的政黨，也傷害他們的候選人。

對此，蔡壁如回應，這是她跟民眾黨的家務事，但民進黨是否傷害高雄市公共的事情，民進黨在高雄執政20年，空汙問題、年輕人失業率、蔡英文總統不給高雄800億統籌款，最近橋頭科學園區輾壓農業，這些都是在傷害高雄。

(中時 )