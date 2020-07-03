托夢，是指神明或逝去的人通過作夢，向還在世的人交代事情。從事鑑識工作30年的鑑識專家謝松善，日前在節目上就提到一起十分離奇的案子。3名冤死槍下的亡魂竟托夢給家屬協助拆屋頂，以順利升天，更協助警方逮捕了殺人逃逸的洪姓兇嫌。

民國80年，因性侵案入獄的洪晨耀，在出獄後，走投無路之下，落魄回到了新竹峨眉鄉，投靠了以前的兒時玩伴呂清一，兩人還一起合開了一間小木屋民宿，卻因利益分配問題，兩人大吵一架後，便不歡而散。

民國95年6月21號，依舊記恨的洪晨耀腰間帶上兩把改造手槍，來到呂清一家中和他談判，計畫將呂清一一家人都殺害，剛踏入門，他發現呂清一家裡只有他和越籍外勞兩人，便假意因為勞累，要在此借宿一宿，實則是要等呂清一的妻小回家，並一口氣殺害。

到了隔天，呂清一的兒子呂建忠一回家，看到和自己父親有爭執過的人出現在他家，和洪晨耀一言不和便扭打起來，隔壁的陳姓鄰居聽到聲音也過來勸架，而呂清一看事態不對，便想報警處理，洪晨耀一看事跡即將敗露，情急之下，便開槍殺了呂清一。

據警方了解，當時呂建忠還苦苦哀求先將他爸爸呂清一送醫急救，但洪晨耀毫不理會，甚至冷血拉下鐵捲門，並槍殺了呂建忠和陳姓鄰居，就在他接著要殺越籍外勞時，派出所打來電話關心，他隨即慌忙應付「沒代誌！小吵架啦！」便慌張逃逸。而狡猾的洪晨耀實在太會逃，甚至不使用手機，對外斷絕聯繫，行蹤相當難掌握，警方始終抓不到他。

直到民國96年8月，警方接獲線報，說洪晨耀躲在他嘉義哥哥的家中，警方立即布署大批人馬，悄悄地守在四周。待攻堅的時候，洪晨耀甚至機警地叫姪子下樓，想騙警方他早已離去。警方也撤掉部分人力，假意離去，等待時機再度攻堅，卻發現洪晨耀坐在二樓的椅子上一動不動，警方好奇詢問，卻只得到令人一頭霧水的回答「我雙手雙腳都被人綁住了！怎麼跑啊！」

家屬事後私下向警方透露，原來這陣子他們一直被死者托夢，需要把家裡屋頂拆掉，死去的呂清一才能升天。說來也巧，就在拆屋頂的那天早晨，警方便接獲密報，得知了洪晨耀的藏匿點，並在隔天順利逮捕他。離奇的經歷，更讓圍捕員警覺得冥冥之中，死者在協助破案，更讓經手案子的謝松善感嘆道「歹路母湯行！」

(中時電子報)