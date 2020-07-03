陸股開高走高 滬指收盤漲2％ 15:342020/07/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬深兩市午後走高，截至3日陸股收盤，滬指收報3,152.81點，漲2.01％；深成指收報12,433.26點，漲1.33％；創業板指收報2,462.56點，漲1.57％。 從盤面上看，券商類股暴漲；概念類股多數上漲，煤炭開採、線上旅遊、保險等漲幅居前；白酒等少數類股回調下跌。 滬深兩市成交額超人民幣1.1兆元，北上資金大幅淨流入。 (工商 ) #收報 #類股 #陸股 #滬指 #收盤 也許您會感興趣 財經熱門新聞 「三倍券」不夠看！家樂福超狂加碼40倍回饋 - 財經 - 工商 爆噩耗！陸龍頭廠7奈米斷頭 陸媒揭致命關鍵 - 財經 汽機車舊換新退稅 續辦5年 - 財經焦點 - 中國時報 華為又慘了！英相驚爆1句 恐斬斷5G命脈 - 財經 全家APP寄杯 業績衝30億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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