滬深兩市午後走高，截至3日陸股收盤，滬指收報3,152.81點，漲2.01％；深成指收報12,433.26點，漲1.33％；創業板指收報2,462.56點，漲1.57％。

從盤面上看，券商類股暴漲；概念類股多數上漲，煤炭開採、線上旅遊、保險等漲幅居前；白酒等少數類股回調下跌。

滬深兩市成交額超人民幣1.1兆元，北上資金大幅淨流入。

(工商 )