大聯盟確定復賽之後，總裁曼佛雷德(Rob Manfred)又在廣播節目表示「事實上無論談判如何發展，我們都絕不可能打超過60場。」這話引來球員工會不滿，曼佛雷德趕緊澄清是新冠疫情復燃的緣故。

「我的意思是依照原本設定的82場，在疫情二度爆發的時候，我們將會有很多人受影響。現在的狀況愈來愈明朗，我們能打多少場是由病毒決定的，反正我們注定就只有60場可打。以這幾周的疫情來看，我們打完60場就算走運了。」

換言之，如果大聯盟更早就復賽，反而會被這波復燃的疫情給掃到。外界認為曼佛雷德是怕球員工會提出申訴才這麼說，他想說的是「不是聯盟不幫忙球員，要怪就去怪新冠疫情。」

至於今年的世界大賽冠軍也與NBA面臨相同問題，由於賽程被迫改變，有些球員拒打，今年的總冠軍恐怕有「成色不足」的疑慮。前道奇投手里奇希爾(Rich Hill)對此表示，「連2017年太空人的冠軍都能算數(違法偷暗號)，今年的總冠軍還有問題嗎？」

(中時電子報)