李冠儀去年在台北海碩盃拿下個人生涯WTA首勝（圖／海碩整合行銷提供）

現年17歲的李冠儀，堪稱台灣網壇的後起之秀，去年首度登上海碩盃舞台就拿下WTA職業巡迴賽首勝。在李冠儀的網球路上，家人扮演相當重要的角色，除了帶領她接觸到網球，更全力支持她飛往世界各地征戰，讓她得以無後顧之憂，將專注力放在比賽場上。

2019年，李冠儀首度在台北海碩盃會外賽亮相，並且順利拿到WTA生涯首勝，這場勝利的背後，家人和雙打搭檔扮演相當重要的幕後推手。其實在海碩盃的前一週，李冠儀還在韓國參加青少年賽事，當時和泰國搭檔以一盤未失的火熱狀態勇闖決賽，距離冠軍金盃只剩一步之遙，但在決賽前一晚接到可以參加海碩盃會外賽的消息，當時面臨回台力拼海碩盃或是參加雙打決賽的抉擇，最終李冠儀決定趕回台灣參賽，把握個人首度登上WTA職業舞台的難得機會，李冠儀笑著補充，「其實當下（做了退賽決定）對泰國搭檔感到蠻不好意思的，不過也感謝搭檔能夠體諒。」

當時李冠儀馬不停蹄地從韓國趕回台灣，在台灣的父母收到消息，就立馬從高雄開車北上到桃園機場接機，隨後直奔台北小巨蛋練球適應場地，談到當時初體驗的回憶，李冠儀直呼「海碩盃場地真的很大，而且有好多觀眾！」生涯首度面對如此大場面的舞台，李冠儀坦言其實沒什麼壓力，只告訴自己要放開打，也意外收到不錯的效果。

李冠儀向來在單雙打都取得不錯的成績，她對此謙虛表示，「雙打的節奏比較快，可以訓練自己在面臨關鍵分的抗壓性。」賽場上，李冠儀擅長運用底線優勢左右調動對手，迫使對手發生失誤，雖然底線穩健是個人的招牌特色，但她卻不因此感到滿足，李冠儀期望能效法偶像「瑞士特快車」Roger Federer，成為一名全方位好手，「Federer無論是在大幅領先還是遠遠落後，都能展現從容不迫的擊球節奏」，而Federer在比賽中強大的心理素質和適時地上網搶分，也都是她想特別加強的部分。

李冠儀原先規劃2020下半年轉戰職業賽事，不過受到疫情影響，原先的參賽計畫都被打亂，李冠儀表示待賽事復辦後，會開始參加ITF M15等級賽事，除了累積職業積分外，同時也累積個人實戰經驗。

年僅17歲的李冠儀，如同一顆新星冉冉升起，她將帶著家人的支持和祝福，一步步踏出屬於自己的網球之路。

(中時 )