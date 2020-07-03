立法院長游錫堃今針對「國民參與刑事審判法草案」，民進黨團支持司法院提出的參審制，在野黨則主張陪審、參審一併試行，且在野黨認為「國民參與刑事審判法草案」不應草率立法，呼籲執政黨三思。國民黨團總召林為洲痛批，民進黨沒有提出修法草案，意圖草率用臨時會處理司法院的版本，沒有委員會、公聽會，要藉由朝野協商過場後就要訴諸表決，希望執政黨再想一下。

司法院提出的「國民參與刑事審判法草案」，民進黨團擬在臨時會處理，支持司法院的參審制，引發支持陪審制的在野黨團及民間司改團體不滿，認為司法重大變革，應該要多傾聽民意，呼籲參審制陪審制一併試行，但民進黨團反對，今上午由游錫堃召開朝野協商。

林為洲指出，民進黨行動綱領說要陪審制，民進黨在野10幾年一直推動陪審制，執政後轉彎支持參審制，民進黨團卻沒提出相關版本，躲在司法院提出參審版本的後面，如果綠營要硬推參審制，應該要自提黨版，明顯自我矛盾。

時代力量黨團總召邱顯智表示，司改改革茲事體大，涉及審判制度重大變革，在臨時會用急促的時間討論這麼重大變革，他認為不妥，而且每年刑案有20萬件，人民參與審判卻只適用500至600件沒道理，明顯是不讓人民參與審判的制度，一旦通過司法院版本的參審制，將會獨步全球，呼籲執政黨三思。

民眾黨團總召賴香伶說，國家要建立制度應該要普遍性，參審制在委員會審議時保留30餘條文，顯見大家沒信心，建議參審陪審一併試行，達到分軌分流，試行6年後再就成效討論及評估，希望司法院能放下本位主義。

針對在野黨團及外界質疑民進黨團未提版本，急時臨時會草率通過，民進黨團總召柯建銘表示，我們跟民間團體討論多次，也跟行政單位討論許久，我們不是橡皮圖章，我們私下跟司法院對抗外界看不到，黨團版本是國民法官法，很多條文中引用陪審制，希望大家理性討論，改革時刻已經到來。

(中時 )