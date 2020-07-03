國軍漢光演習13日登場，海軍陸戰隊99旅步二營3日漢光演習預演，在進行操舟訓練時，疑因海象突變，不慎小艇翻覆，導致7名官士兵落海，有4人被送往國軍高雄總醫院左營分院救治，其中阿瑪勒道卡度中士、陳志榮上士、蔡博宇上兵等3人到院前無呼吸心跳，經用葉克膜治療急救後，阿瑪勒道卡度恢復心跳，3人均尚未脫離險境，另1名女中士陳若盈因有嗆水狀況送醫觀察，無生命危險。

海軍陸戰隊指揮部少將政戰主任林傳盛表示，3日上午大約9時海軍陸戰隊99旅執行聯合登陸作戰操演預演時，因海象突然變化造成一艘膠艇翻覆，導致7人落海，4人送醫，其中3人還在醫院急救中，另1名女中士因有嗆水狀況，基於慎重起見才送醫院，其餘人員狀況良好，均已回部隊。

林傳盛指出，目前初判原因，可能是海象突然變化造成膠艇翻覆，但詳細原因仍須由海軍司令部及陸戰隊指揮部成立相關專案小組進行調查，針對家屬提出任何需求，軍方將會給予全力協助。

海軍陸戰隊指揮部副指揮官馬群超少將表示，這起意外是因為突發海象狀況造成，海象都按照規定及標準作業程序來操演，在執行該任務前也完成了兩棲基地訓練，所以合格簽證上是沒問題，至於肇事原因要由專案小組進行完整調查，由於執行操演前的海象狀況是符合標準，是不是有突發造成海象變化，這是後續要調查的重點，至於後續的演習訓練，目前並不會因此而暫停。

國軍高雄總醫院左營分院心臟外科主任蔡承根表示，針對傷勢嚴重的3人第一時間都予以放置葉克膜，其中一名中士傷者要院前已無呼吸、心跳，經過急救後已恢復心跳，生命跡象趨向穩定，正在實施低溫療法救治中，其餘2人仍在急救，3人均尚未脫離險境。

蔡承根說，急救的3人傷勢呈現肺浸潤情況嚴重，造成心肺功能不穩定，其餘則有手腳及軀幹部分輕微擦傷。

(中時 )