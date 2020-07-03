台糖公司雲林縣褒忠馬光農場被規畫為農業機械科技園區，縣長張麗善上午與經濟部工業局副局長楊伯耕簽署共同開發承諾，張希望帶動縣內產業升級，產品加值。農機業者感謝政府終於看見農機業。楊則期望該園區和農業共榮共存，讓產業根留台灣。
縣建設處長李俊興表示，褒忠農業機械科技園區面積270公頃，第一期開發面積為90公頃，第二期180公頃，為配合中央大南方計畫，即台灣新產業聚落發展，以及考量周邊農產品運輸成本，引進產業以農業機械、農業加值為主，並視實際產業需求，搭配引進一般低汙染製造業。
張麗善指出，縣府辦理雲林國際農業機械暨資材展，參與廠商及參觀人數屢創新高，農業產值蟬聯全國之冠多年，但農業人口老化及年輕勞力外移，造成農村缺工嚴重是一大問題，亟需仰賴農業機械，期許該園區的開發及廠商引進，可為雲林創造就業機會留下年輕子弟，並吸引外來就業人口，實現農工並重、產業升級、產品加值的理念。
楊伯耕說，經濟部工業局以開發工業區帶動產業發展，尤其遇到美陸貿易大戰，許多台商都回流，希望能協助台商取得所需土地，讓產業根留台灣，褒忠農業機械科技園區以機械及加工產業為主，未來有需要會擴大產業別，但一定會符合低汙染及環保規定，與農業共榮共存。
台灣農業械暨資材協會祕書長林垂瑩感謝，政府終於開始重視農械業者，褒忠農機園區讓業者有一專屬基地，面對國際競爭，進可攻，退可守。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。