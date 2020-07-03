雲林褒忠農業機械園區的開發，將增加在地就業機會，希望能留住年輕人。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（左）上午與經濟部工業局副局長楊伯耕簽署共同開發褒忠農業機械科技園承諾。（許素惠攝）

台糖公司雲林縣褒忠馬光農場被規畫為農業機械科技園區，縣長張麗善上午與經濟部工業局副局長楊伯耕簽署共同開發承諾，張希望帶動縣內產業升級，產品加值。農機業者感謝政府終於看見農機業。楊則期望該園區和農業共榮共存，讓產業根留台灣。

縣建設處長李俊興表示，褒忠農業機械科技園區面積270公頃，第一期開發面積為90公頃，第二期180公頃，為配合中央大南方計畫，即台灣新產業聚落發展，以及考量周邊農產品運輸成本，引進產業以農業機械、農業加值為主，並視實際產業需求，搭配引進一般低汙染製造業。

張麗善指出，縣府辦理雲林國際農業機械暨資材展，參與廠商及參觀人數屢創新高，農業產值蟬聯全國之冠多年，但農業人口老化及年輕勞力外移，造成農村缺工嚴重是一大問題，亟需仰賴農業機械，期許該園區的開發及廠商引進，可為雲林創造就業機會留下年輕子弟，並吸引外來就業人口，實現農工並重、產業升級、產品加值的理念。

楊伯耕說，經濟部工業局以開發工業區帶動產業發展，尤其遇到美陸貿易大戰，許多台商都回流，希望能協助台商取得所需土地，讓產業根留台灣，褒忠農業機械科技園區以機械及加工產業為主，未來有需要會擴大產業別，但一定會符合低汙染及環保規定，與農業共榮共存。

台灣農業械暨資材協會祕書長林垂瑩感謝，政府終於開始重視農械業者，褒忠農機園區讓業者有一專屬基地，面對國際競爭，進可攻，退可守。

(中時 )