八仙塵爆五周年，樂園現址荒煙冒草，周遭店家業績慘澹，新北市議員陳偉杰3日總質詢指出，既然八仙無法重建，應朝「新建」方向努力，蓋自己的地方綜合性遊樂園；新北市侯友宜表示，希望八仙業者與市府配合在地重生，從收入回饋塵爆受害者或提供受害者就業機會，可創雙贏並帶動地方繁榮，市府也評估朝興建自己的樂園方向努力。

陳偉杰說，在地民眾對以前八仙樂園周邊榮景都相當期待，對比板橋等地區，八里土地取得價值較便宜一點，可行性比較高，加上周邊淡江大橋即將完成興建完成，有交通優勢，周邊也有博物館、老街可以帶動消費。

陳偉杰說，希望市府跟八仙業者談判，能新建新北版兒童樂園，讓孩子不用每次舟車勞頓到台北，新北四百萬人口要有自己的樂園。他也呼籲侯友宜，盡快向行政院長蘇貞昌反映，蘇答應要在板橋蓋的兒童博物館趕快核定。

侯友宜說，八仙事件已經5年，刑事已告一段落，民事案件仍在訴訟中，目前希望八仙業者能跟市府配合，在地重生，過程中提供更多就業與回饋金錢給塵爆被害者，才能創造三贏，八里要有一個在地自己的樂園，目前已要求經發局規畫，不會讓大家失望。

至於板橋特專三的部分，侯友宜說，那塊兒童樂園已經送行政院核定，但現在核定都沒有下來，會再向蘇院長反映，拜託他趕快給新北蓋。

(中時 )