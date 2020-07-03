近日大陸浙江交通警察，在高速公路上發現「既有趣但又危險」的一幕，一名男子匍匐在路肩，停下警車查看，發現男子正在做伏地挺身，覺得莫名其妙的交警，上前詢問原因後，決定不對男子開罰。

交警在高速公路上執行巡邏任務，發現有車輛停在路肩，因此停車查看駕駛是否遇到意外事故、可能需要幫忙，交警走到車輛附近，聽到有人在數「一下、兩下、三下…」，原來是一名男子趴在地上做伏地挺身，還是用「雙手握拳」的方式增加難度。

看到交警前來詢問，男子不慌不忙起身，解釋在高速公路上鍛鍊身體的原因，原來是因為當天載著老婆開長途車，天色越晚越覺得想睡覺，離休息站還有30公里，不想要疲勞駕駛的他，決定停車做130下伏地挺身提神，被交警發現的當下已經做110下。

雖然疲勞駕駛很危險，但除非緊急狀況，不然不能停靠路肩，就算要停靠，也必須做防護措施，雖然男子行為屬違法，但交警認為男子也是為了駕駛安全，因此決定不開罰，並護送男子到休息站，離開前還幽默對男子說，記得做完剩下20下。

(中時電子報)