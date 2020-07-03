商總理事長賴正鎰今天指出，在全球疫情沒有結束以前，企業對資金的需求大於一切，因此強烈呼籲政府應給予企業資金活路，降低企業負擔，建議營所稅由現行20％調降為15％，取消未分配盈餘課徵5％，同時對嚴重受災區，也免徵或減徵地價稅及房屋稅。

商總6月持續對旗下會員公會進行滾動式調查，並在今天召開「防疫封封封、經濟衝衝衝」記者會，賴正鎰指出，雖然台灣疫情趨緩，但受到邊境管制，還有許多產業深陷重災區，因此，建議紓困與振興要續行。

他說，紓困是一時的，經濟振興是長久的政策，現在是大力振興階段，為擴大內需，刺激消費，建議加值營業稅要由現行5％調降至3％，才能真正提升消費誘因，加碼擴大三倍券效益。

然而，賴正鎰也指出，除了現振興券帶動的消費效益外，政府也應制定及落實長期振興經濟政策，疫情雖緩，但沒有結束，衝擊仍在，各部會應審慎思考如何再提出紓困3.0措施協助產業振興，政府目前宜積極加強基礎建設，大量興建社會住宅、增加公業建設投資，帶動並刺激經，改善所得分配及提升出口競爭力。

(工商 )