補教老師李宏泰說，今年物理科充滿了生活化及情境化的題目，包含了2題時事題及5題科學應用，可說完全「素養化」，而總字數高達4300字，考生可能寫不完。他們預估，頂標、均標及後標比去年降2至4分，前標及底標則不變。

李宏泰說，今年物理科第1題考新冠肺炎疫情下額溫槍運用原理、第20題考蘇花改隧道內區間測速問題，這2題屬於時事題；第3題考X射線、第6題核磁共振、第12題考輕軌纜線的磁場、第23題考智慧手機、第24題考高速火車，這5題是科學應用題。

李宏泰指出，從今年物理科的命題來看，考生平常較要注意科學知識，否則不容易作答。此外今年物理科前面選擇題難、後面的非選擇題相對容易處理，跟往年不太一樣。

今年物理科總題數高達4300字，作答時間是80分鐘，李宏泰認為，很多考生會做不完。他建議，物理科題目幾乎已經完全「素養化」，字數都很多，建議作答時間延長10分鐘，達到90分鐘。

(中時 )