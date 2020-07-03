從影音社交應用程式上，看到這位熱舞的辣妹相當有活力，不過仔細看，影片中的背景還有著道符或是神明，她，就是鄭安室，看不出來已經40歲，毫不避諱談酒店小姐熱衷魅術，由她到來似乎也頗具說服力，原來在小姐眼中，這位「前輩」不只是法師，還是他們的心理導師。

根據《鏡週刊》的報導，鄭安室的複合式狐仙宮，藏身在台北市酒店最多的中山區民宅，專做八大行業小姐生意，她從18歲就開始了八大行業生涯，做過舞廳、KTV、禮服店小姐和傳播妹等，在酒店小姐圈闖出名號！

資深酒店小姐鄭安室轉型成功，在中山區開複合式宮廟，還不時會在社交平台上熱舞。（圖／Tik Tok）

鄭安室還沒開宮廟前，在林森北路擺攤賣衣服和水晶飾品，順便幫忙客人開光，「有時候開光開到一半，會聽到聲音，那時候是九天玄女跟著我，我就會問客人說，妳是不是有拿過小孩？沒想到對方訝異回說，妳怎麼知道？因為九天玄女跟我說她卡到嬰靈，還會跟我講數目…」。

2年前，她開了宮廟，正式幫酒店小姐辦事，鄭安室從開宮廟以來，陸續請了多尊神明供奉，「我的第一尊是土地公，因為我一個人還是怕鬼，有土地公在比較安心。然後是九天玄女…」，現在她宮裡供奉20幾尊神明，「最新的是鍾馗，鍾馗專門抓鬼，有鍾馗在，遇到厲鬼比較能鎮住」！

鄭安室的複合式宮廟，完全應八大行業生活模式而生。（圖／Tik Tok）

這間複合式宮廟，完全應八大行業生活模式而生，除了求桃花、補財庫，最常就是幫小姐化煞，鄭安室表示，「小姐很容易卡到陰，因為酒店每天燒紙錢，就是在拜好兄弟、拜色鬼，希望帶來生意，不小心就會卡到，還有就是小姐自己也會卡嬰靈，不幫她們化解會很不順」！

疫情期間，酒店被迫停業，鄭安室就開了群組，讓酒店經紀、幹部、小姐在群組裡找生機，鄭安室都做熟客生意，群組裡有200多人，經常留言分享自己的經驗 ，像是有傳播妹留言稱，因為有拜有保佑，逃過4月26日的錢櫃林森大火。不管是借由神明的力量，或是以自身過來人的經驗，鄭安室在燈紅酒綠的中山區，找到了幫自己，也幫助同行的方式。

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(中時電子報)