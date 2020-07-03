杭州（台灣）水木清華校友會會長朱長生。(朱長生提供)

有鑒於中南美洲新冠肺炎疫情持續擴散蔓延，繼今年4月份向義大利援助防護口罩後，杭州（台灣）水木清華校友會，再次發揮尖端科技產業菁英的社會責任影響力，由校友會會員共同集資，向中南美洲援助1千5百萬枚防護口罩，現已陸續全數抵達洛杉磯港及紐約港，將交由校友在美企業BETH MEDICAL集中統籌後，轉予中南美洲防疫相關單位。

杭州（台灣）水木清華校友會會長朱長生表示，生存是造物者賦予的普世價值，逢此世紀災厄，任何個人都有責任不能自絕於外，希望以校友會有限之人力物力財力，能拋磚引玉，喚起人們對於蒼生為人之憐憫之心。

校友會鄭祝鵬表示，肺炎病毒攻擊不分你我他，戴口罩不僅是防護自己，也是防護他人，校友會多次以口罩援助世界各地重災地區，實為助人助己之行善義舉。

杭州（台灣）水木清華校友會，是由台灣清華校友企業所聯合發起之非營利性工作平台，為凝聚台灣清華校友及學子，為民族的繁榮富強和國家的和平穏定做出貢獻，自2018年9月14日啟動以來，吸引台灣清華校友、台商和台灣青年來大陸創新創業，為兩岸發展注入活力與動力，促進兩岸經濟融合發展，現有會員約200員。

(旺報 )