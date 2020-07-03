檢測設備廠致茂（2360）今（3）日與關係企業工業電腦廠凌華（6166）共同召開重訊記者會，宣布將以30.8億元出售華亞科技園區廠房給凌華。雙方在董事會通過後即進行簽約，預計明年首季完成交易，可認列處分利益10.9億元，約挹注每股盈餘（EPS）2.62元。

致茂持股凌華約11.26％，為凌華第二大股東，僅次於面板大廠友達。此次交易廠房位於桃園龜山華亞科技園區、於1998年取得，土地共4939.69坪、2棟廠房建坪共1萬8370坪。致茂預計今年底將遷往A7新廠。

凌華總部目前位於新北中和的遠東世紀廣場，因業務持續成長，除了自有2個樓層外還另外承租5500多坪，廠辦空間已不敷使用且分散各地承租。此次購買致茂林口華亞園區廠房，將成立集團企業新總部，以因應未來營運需求，將以自有資金及銀行借款支應。

致茂表示，因雙方為關係企業，透過獨立專家鑑價、取得公平市價後協商議價，以降低雙方交易成本。不過，由於A7廠空間無法滿足現有廠房需求，華亞廠房出售後將回租5566坪，作為廠房及員工宿舍使用，並承諾承租5年。

致茂指出，此次出售廠房收益估約17.6億元，預計明年首季完成交易，但因出售後仍將回租30％使用、且持股凌華11.26％，故預計可認列出售收益10.9億元。以目前流通在外普通股數計算，約可挹注每股盈餘約2.62元。

凌華表示，購置廠房成立新總部，除解決目前空間已不足擴充困境，亦可整合各部門資源、提升管理效率。至於中和現有2層自有空間，目前規畫先轉租活用，未來若條件允許，亦不排除處分可能。

(時報資訊)