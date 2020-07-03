中南部4縣市大雨特報，注意雷擊、強陣風。(氣象局)

中央氣象局今（3日）15時30分針對4縣市發布「大雨特報」，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，南投地區及雲林、嘉義、臺南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，大雨特報地區包括嘉義縣、台南市、南投縣、雲林縣。另在16時03分針對「臺中市、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止。

(中時電子報)