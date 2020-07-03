中南部4縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風 15:462020/07/03 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中南部4縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中南部4縣市大雨特報，注意雷擊、強陣風。(氣象局) 中央氣象局今（3日）15時30分針對4縣市發布「大雨特報」，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，南投地區及雲林、嘉義、臺南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 氣象局表示，大雨特報地區包括嘉義縣、台南市、南投縣、雲林縣。另在16時03分針對「臺中市、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止。 (中時電子報) #大雨特報 #4縣市 #雷擊 #強陣風 #中央氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 高溫炎熱！全台午後防雷雨彈！南高屏今早大雨特報 06:352020/06/29 生活 行政院核定！鄭明典陞任中央氣象局局長 19:232020/06/29 生活 雨炸整晚！氣象局發布南部2縣市大雨特報 15:532020/06/30 生活 村民種田慘遭雷擊 全身埋牛糞結果慘了… 23:362020/06/30 社會 不斷更新》雨勢升級！北北基14縣市豪大雨特報 12:452020/07/01 生活 內政部：10多個縣市議會未依規公開議事影音 13:562020/07/01 政治 紓困3.0 六都外增納其他縣市 04:102020/07/02 金融．稅務 紓困3.0 六都外增納其他縣市 04:102020/07/02 金融．稅務 縣市合併 不如各自拚經濟 04:102020/07/02 地方新聞 不斷更新》宜花大雷雨炸不停！5縣市升級豪雨特報 12:302020/07/02 生活 生活熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 衝超商預購三倍券！男插健保卡傻住：被政府排擠了？ - 生活 環狀線經營不佳 侯友宜：盡速收回自己經營 - 生活 帶女兒去龍山寺！老爸見是「祂」 急喊：這位爺爺不用拜 - 生活 三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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