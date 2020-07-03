大林蒲遷村沒動靜，巿議員陳麗娜3日質詢認為，當地人口12年成長24％，以高雄的生育率跟死亡率，不可能這麼高，就是因為有戶口就能賠償，換言之，愈晚遷村、政府負擔愈大。代理巿長楊明州表示，遷村計畫書草案預計8月下旬能出爐。

陳麗娜指出，大林蒲目前有1萬1000多戶、2萬餘人，過去12年人口增加24％。從紅毛港經過36年才遷村的經驗，裡頭實際居住、「寄戶口」等各式各樣情形都有，因為有戶口就能賠償。等於說，愈晚遷村，政府負擔愈大。

她提醒，「人口」的問題一定要注意，特別是紅毛港遷村後已10來年，大林蒲遷村的討論一直沒有停止過，但中央遲遲沒有明講怎麼做，因此對人口的管制就很困難，在遷村計畫書裡頭有沒有確認這些事，就是問題。

陳麗娜強調，如像紅毛港一樣，只要有戶口全都納進來要賠，以及目前中央對於一坪換一坪的部分僅局限於住商，但對農地等私有土地，甚至還沒劃進來的鄰里，都還沒有估算，589億的預算，事實上是遠遠不足的。

(中時 )