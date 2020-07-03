台灣一哥周天成與王子維聯手在全國羽球團體賽替合庫尋求衛冕。(中華羽協提供)

109 年全國羽球團體錦標賽將於9 日起在台北體育館開打，球后戴資穎有機會幫助合庫完成20連霸壯舉，一哥周天成同樣是合庫想要奪得男子團體冠軍的最大後盾。

這次全國團體賽共計有合庫、土銀、台電、亞柏、中租等球團參賽，戰況空前激烈。合庫女團在「世界球后」戴資穎領軍下力拼20 連勝霸業；男團亦有「一哥」周天成、王子維、李哲輝／楊博軒等豪華陣容誓言奪冠。

土銀男團去年雖止步四強，但作為老牌球隊加之擁有男雙第一把交椅的「麟洋配」李洋／王齊麟、全運會男單金牌林佑賢，擁有問鼎冠軍實力。

台電女團旗下擁有陳肅諭、宋碩芸等羽壇名將，曾多次殺入決賽，實力不俗。亞柏男女團去年皆奪下全團賽亞軍，相信盧敬堯／楊博涵、廖敏竣／蘇敬恒、洪恩慈等選手都能有亮眼表現，衝擊冠軍。

中租方面蘇力揚、游盛博、鄧淳薰等年輕球員近期國際賽成績優異，同樣也備受期待。國內五大職業球隊全力備戰，必將為比賽帶來精采高潮。

中華民國羽球協會表示，今年參賽人數創下歷史新高，共計331支隊伍超過3200名選手參戰，為配合防疫相關政策，加上場館空間不足的情況下，整個賽會期間不開放一般觀眾入場，還請球友粉絲見諒。

(中時 )