網紅「潔哥」李秉潔，直來直往的性格累積不少死忠粉絲，昨天在臉書談起昔日被誣賴偷錢的荒唐經驗，讓她顧不得懷有身孕大動肝火怒嗆：「X你媽媽的，我有拿這一筆錢我就不得好死」。

潔哥表示17歲時在便利商店打工，當時來了一個新的工讀生，由於對方愛講大話、做事不認真、而且很愛炫富，因此對他印象非常差，沒想到有天店長盤點這個月錢少三萬元，剛好就是她和新工讀生上班時少的，因此懷疑是兩人偷的，而潔哥想起錢最後是交給新工讀生，加上對方母親來時還竊竊私語問：「你買摩托車的錢是不是這裡拿的」，所有跡象都指向新工讀生就是小偷，雖然當下要求店長報警，未料卻被以「不要把事搞大」為由拒絕，事後這名工讀生便離職，潔哥當月薪水更只領到原本的1/3。

對此潔哥不滿表示：「為什麼是我要被扣錢，那個新工讀生就沒事？當初為什麼不報警？」更直接嗆明不做了，後來輾轉得知店長跑去問神明，神明告訴他錢是「一個人擋，一個人拿」，因此認為潔哥也是共犯之一，這讓她怒喊：「X你媽媽的我有拿這一筆錢，我就不得好死，17歲發生的事我到現在還忘不了，王八蛋這種人真的該下地獄」。

(中時電子報)