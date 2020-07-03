AOA隊長智珉以「小說」兩字打臉珉娥。（圖／翻攝自jiminbaby_18 IG）

26歲韓國女星珉娥過去以AOA女團成員出道，去年她和公司不續約，單飛朝演員之路發展，今(2日)她在IG透露過去在組合中遭某位成員霸凌長達10年，更暗示該成員父親過世，引來網友狂猜是AOA隊長智珉，智珉稍早以「小說」二字打臉，珉娥則曬出自己手腕上都是割痕的照片，證明曾為此想不開。

珉娥今在IG發表長文，自稱常被說無腦，「我確實是無腦，也沒好好學習，從小因為扛家計出來工作，因為爸爸過世在休息室裡哭了一次，就被某位姐姐說不要弄壞氣氛，接著把我帶到衣櫃」，她又說自己很喜歡這份工作，也不想退出AOA，「因為一個討厭我的人，我忍受了10年霸凌，老實說我也想回去大罵一次，最後放棄了AOA」。

珉娥又表示，不久前「那位姐姐」的爸爸過世，她去對方父親的葬禮上聽到那位姐姐說對不起，自己心裡長久以來的埋怨跟憎恨就這樣消失了，引來網友推測是29歲AOA隊長智珉，而智珉稍早在限時動態以「小說」二字回應，珉娥便曬出割腕照片，說：「只是說了其中一件小事就被姐姐說是小說，會遭天譴的，姐姐不要這樣」。

珉娥又說，她因為姐姐幾乎毀掉自己，感覺太委屈了，她只是希望對方到她面前真心認錯道歉，「姐姐讓我受盡折磨，可是自己過得很好不是嗎？」，「承認錯誤吧！來跟我道歉解開我心裡的疙瘩吧，好不好？」對此，智珉暫未有進一步回應。

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