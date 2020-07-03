環保署今(3)日召開「國光電廠興建計畫環境影響說明書第4次環境影響差異分析報告（提高天然氣用量初審會議）」，然而開發單位在溫室氣體排放量、植栽樹種及對電廠周遭受體影響資料均不足下，環委決議補正再審，不過也表示下次資料再不齊將直接退回不再審。

開發單位國光電力股份有限公司表示，為配合政府增氣減煤政策，容量因數由原核定之50％提升至70％，由於容量因數的提升，天然氣用量依比例推估由原核定之35萬公噸／年提升至49萬公噸／年，且於2019年11月底將氣渦輪機更新採用升級預混導引式燃燒器設備(PMP Burner)，可使氮氧化物年平均排放濃度由原核定之20ppm降至12.5ppm以下，推估其氮氧化物每年排放總量約為425公噸，可維持全廠已核定之氮氧化物每年排放總量427公噸。

本次變更推估增加發電度數約815百萬度，假設相同發電量條件下，比較燃煤及燃氣機組碳排係數後，則可較燃煤機組每年減少達44萬公噸二氧化碳當量(CO2e)。

然而有環評委員質疑，本次增氣造成煙囪排氣量和CO2e排放量每年增加額外27.5萬公噸，但為何開發單位表示說會減少44萬公噸CO2e？排放量增加污染卻減少，實在很難讓人信服。

另外氮氧化物按照環評原說書核定每年排放量為427公噸，本次變更後為425公噸，僅差2公噸太容易超標，等於每天排放不超出5公斤，合理性不足。

有環評委員指出，新興電廠都很注重綠化，本案先前環評承諾植栽面積45％是哪些樹種應具體列出，另外電廠緊鄰龜山區大坑農業區，大坑3大特色農產品如甘藷、苦茶油及白柚，要求開發單位針對3項植物做長期植物健康監測計畫，讓農民安心也避免日後爭議。

本案在開發單位承諾補充溫室氣體排放量換算細節、植栽樹種及發電時數增長影響周遭受體資料下，經環委決議補正再審。

(中時 )