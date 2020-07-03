資金行情攔也攔不住，周五台股開盤直衝11900大關，最高攻抵11933.59點，衝上今年1月30日以來5個月高點，終場收漲104.02點或0.88%，報11909.16點，距離萬二僅差不到百點，成交金額2160.68億元。而半導體類股指數收漲2.16%，名列上市類股漲幅之霸，連四日大漲，衝上231.27點更改寫1月15日以來之5個半月高點，其中IC設計族群恩寵不衰，股后矽力-KY(6415)首登2000元，成為台股睽違5年以來再度出現的2000元個股；聯詠(3034)漲停登天價，祥碩(5269)、瑞昱(2379)、世芯-KY(3661)、鈺太(6679)等也皆寫下歷史新高價；揚智(3041)、創意(3443)、鈺創(5351)、旺玖(6233)、迅杰(6243)齊奔漲停，漲勢欲罷不能。

資金盛世降臨，IC設計中，揚智、創意、鈺創、旺玖、迅杰、聯詠、鑫創(3259)、海德威(3268)、重鵬(3555)、笙科(5272)、普誠(6129)等亮燈收鎖漲停。瑞昱(2379)、偉詮電(2436)、金麗科(3228)、敦泰(3545)、信驊(5274)、創惟(6104)、沛亨(6291)、愛普(6531)、晶心科(6533)、佑華(8024)等則漲幅達5-9%、同樣漲勢不俗。

國際熱錢來襲，在大陸去美化下，獲得陸廠轉單可期，加上中長期看好AI、5G、WiFi趨勢的相關應用推助營運成長，外資頻頻青睞加碼，基本面和籌碼面利多集於一身，多檔IC設計股成為多頭標的。

貴為千金的矽力-KY、祥碩、信驊持續穩大位，矽力-KY今年營收估年增2-3成，站穩百億元，股價觸及2045元，再創掛牌來新高點；祥碩獲AMD題材助陣，晶片組出貨量大增，帶動下半年營運看俏，全年營收、獲利可望雙響砲續創歷史新高，周五股價同寫新猷；譜瑞-KY(4966)一度衝上1100元關，盤中則略有失色，終場跌0.91%、仍守住千元；第一金投顧董事長陳奕光則預言，資金行情下，不只五千金，台股將出現六千金、七千金，甚至十千金，而百元俱樂部成員也會愈來愈多。至於下一個千金股，他點名感測器供應商昇佳電子(6732)，並看好IC設計族群會再出現千金股。

來看其他族群個股，創意各項AI應用、邊緣運算、ASIC(客製化晶片)等需求攀升，前景看俏，周五股價掀補漲行情，早盤即攻上284.5元漲停鎖住。聯詠將迎來傳統旺季，在驅動IC、網通晶片需求支撐下，聯詠尾盤收上260.5元漲停價，同寫新天價。聯發科(2454)收漲1.92%至585元。創惟(6104)、義隆(2458)分別前5月獲利倍增、6月營收連三月寫新高激勵，股價也均登上短波高價，信驊6月營收年增92.15%，上半年增52.11%，甩開外資降目標價陰霾，股價續反彈漲逾半根漲停板。鈺太今、明年筆電市占率預估將提升至4成、5成，有助營運水漲船高，法人估鈺太今、明年營收將分別年增2成、3成，股價向200元靠攏，摸及197.5元。智原(3035)美中緊繃下卻反受益，昨風光漲停填息後，周五持續活跳跳。瑞昱(2379)傳打入特斯拉供應鏈，美系外資上修目標價至377元，股價續創波段新高。愛普(6531)觸及漲停，重登500元大關，收漲9.74%至507元。

大盤而言，周五爆量高檔、逼近年前高點的盤整區，惟成為一個聰明的投資人，仍要懂得趨吉避凶。法人分析，上攻12000點大關，但國際政經情勢仍不穩定，包括香港國安法上路對美中關係影響、中印邊界衝突、疫情狀況等，都可能影響台股後續走勢，後續則得關注指數能否回補1月30日開紅盤的空方缺口。

(時報資訊)