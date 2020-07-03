上半年遊戲廠商受惠於宅經濟，股價活蹦亂跳，其中以昱泉(6169)近半年來大漲128.9%、鈊象(3293)漲108.8%最強勁，歐買尬(3687)也漲了50.7%，智冠(5478) 上漲44.7%、橘子(6180)漲28.8%、網龍(3083)漲11.2%亦相對出色。現在7月即將迎接業界最大檔「暑假」，各公司推出不少新作，不過周五(3日)股價卻未隨著大盤往上攻，反而是面臨獲利了結賣壓、高檔向下修正窘境。

上半年漲最多的昱泉跌1.9%守住5日線，鈊象開高走低、終結連2紅跌1.47%，宇峻(3546)跌1.35%、KD指標高檔反轉、辣椒(4946)尾盤強拉收平盤，智冠跌2.51%、歐買尬跌2.77%失守5日線、傳奇(4994)跌0.27%勉強守5日線、周線連3紅，而網龍(3083)跌1.76%，周線連3紅惟留長上影線。

其他僅橘子上漲1.32%、高檔收十字線，周K連3紅、大宇資(6111)漲1.18%短天期均線呈多頭排列。

觀察外資動向，截至2日為止，外資連5天買進網龍、買超傳奇3天、買超宇峻、智冠、歐買尬2天、買超橘子1天；至於賣超部分則是連賣3天鈊象、賣超大宇資1天。

從基本面來看，網龍7月推復刻IP大作《黃易群俠傳M》，橘子除主力產品《天堂M》已與南韓原廠續約，今年預計有3到5款、包括經典IP《龍之谷：新世界》在內的新作上市，歐買尬則是趁暑假推出《進擊吧三國2》引發市場期待，而宇峻的《三國群英傳M》則在7月大改版。

分析師表示，上半年宅經濟炒熱話題，讓遊戲股幾乎全都大漲一波，暑假進入產業旺季，業績仍有機會維持高檔，但隨著市場投資人開始回歸檢視基本面後，財報表現優異的公司，才能讓股價保持好表現，其餘恐怕都得打入原形面臨修正，建議投資人要仔細研究財報後再汰弱留強。

(時報資訊)