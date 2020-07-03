海樂影業(6688)戰地片《72小時前哨救援》6月24日上映，至今全台票房累計近1000萬元，坐上全台票房冠軍。目前全台首輪125家戲院共上映超過百檔電影，觀眾也持續回流，累計6月24日至6月28日的全台票房總和較前一周成長6成，海樂則以《72小時前哨救援》占全台近2成票房。

針對7月中後文化部加碼投入12億元，發行「藝FUN券」振興措施，海樂已籌備規劃15檔強檔巨片，將陸續在下半年於全台各大電影院上映。海樂表示，由於「藝FUN券」每份600元、相當於2張電影票，讓電影片更容易搶到此限量200萬份「藝FUN券」商機。

展望2020下半年，7、8月暑期強檔由泰國年度話題鬼片《鬼侍女》今日揭開序幕，其取材曼谷口耳相傳的離奇事件「百骨屍宅」，挑戰觀眾驚悚限度，後續劇情片《特斯拉》、動畫片《劇場版 新幹線變形機器人》、喜劇片《碧藍之海 劇場版》、恐怖片《杏林醫院》等也將陸續上檔，海樂電影版權代理業績將持續增溫。

(時報資訊)