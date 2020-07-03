遠傳(4904)今(3)日正式喊出5G「開賣」，全台5G隨即上路，董事長徐旭東會後受訪時表示，頻譜+頻寬就是電信的DNA，相信消費者一旦進入5G後就沒有辦法再回到4G。

徐旭東表示，5G的頻譜，本次遠傳砸大錢拿下魚肚，這更有利於遠傳發揮，這是魚頭、魚尾沒有辦法彌補的DNA，頻譜+頻寬就是電信的DNA，5G決勝的關鍵，當然，不諱言遠傳5G的DNA很好，後續也必須在搭配服務等周邊產品，相信消費者一旦進入5G後就沒有辦法再回到4G，這就是所謂的「由奢入簡難」。

徐旭東表示，台灣在這星期正式邁入5G時代，遠傳5G一路超前部署，肯投資、肯建設，且遠東集團橫跨各涵蓋食衣住行育樂各個產業，5G應用最貼近需求、種類最多元豐富，「遠傳心5G」早已準備就緒，選擇今天開賣是這週唯一的黃道吉日，並且「好酒沉甕底」，市場上開放申辦的5G服務中，只有遠傳的5G用戶享有平均最大頻寬。

(時報資訊)