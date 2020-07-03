台灣2020上半場防疫表現出色，據最新一份疫情議題民調顯示，台灣民眾除了認同持續做好社區防疫管制，有超過8成5的民眾，支持政府應該以預購機制來全力加速台灣疫苗研發，並且有將近一半的民眾認為，未來應該全面免費施打。前疾病管制局局長，現任台灣研發型生技新藥協會理事長張鴻仁指出，為進一步了解台灣在防疫議題上的各項滿意度與想法，特地委託專業機構對各項防疫議題進行民意調查。

這項民調顯示，台灣民眾對這次的防疫成果整體滿意度高達95.8%，其中非常滿意的也有57.8%，而防疫成功的主因歸功於台灣人民素質很高，防疫指揮中心表現好，以及提前部署。

不過因為國際疫情並沒有獲得控制，對於交通部最近建議適度打開國門，開放邊境控管的政策，不支持的比率為48%，比支持開放邊境控管的45.5%，多出2.5個百分點，這也凸顯國人在恢復對外交通與堅守防疫控管的意見陷入兩難。

在防疫政策相關認同度上，儘管不少人士主張應該將普篩列為防疫必要手段，但防疫中心指揮官陳時中以相對保留的態度認為，普篩除了有偽陰性偽陽性的問題之外，ㄧ般並不用在第一線防疫之用，除了會耗費國內有限的防疫資源外，在社區感染率極低的地區，成本效益也非常低，這樣的立場也獲得了75.7%的民眾認同。

另外有7成左右民眾擔心秋冬將出現第二波疫情，主因是到目前為止台灣受病毒感染的人數極低，只要疫苗一天不問世，永遠要面臨如何開放之困境，及如何安心出國的問題。

歐美各國現在無不卯足全力研發疫苗，分分秒秒與時間賽跑，不管是美國或歐洲主要國家都以政府預購的制度，來支持自己國家疫苗廠加速研發新冠肺炎疫苗。

在這份民調中也顯示，台灣有高達85.5%的民眾，支持以預購制度加速研發新冠肺炎疫苗，同時也有近5成的民眾，期待未來一旦研發出新冠肺炎疫苗，政府能夠全面免費施打。

另外，在防疫政策相關議題上，儘管口罩已從6月1號起解除管制可以出口，8成5以上的民眾並不擔心會買不到口罩，同時對於防疫指揮中心陸續推動的防疫新生活運動，像是保持社交距離，落實勤洗手戴口罩以及建立實名制等等，有8成4以上的民眾表示有信心大家能遵守。

而後疫情時代政府所推出的產業紓困和振興經濟兩大方向，也有63.5%民眾相信政府能夠帶領台灣經濟走向復甦。

(時報資訊)