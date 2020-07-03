持續受到美國就業數據鼓舞，周五日經225指數收漲160.52點或+0.72%，為22306.48點，日經本周累計下跌219點或-0.98%。東證一部指數上漲9.57點或+0.62%，為1552.33點。交易所分類指數有三分之一收跌。另外外資在本周呈現賣超，且為連續第三周賣超。

日本首都東京地區在周五新報逾百名新增病例，連續兩天破百，病例集中在新宿等地區的酒店酒吧。官房長官聲稱仍沒有必要重啟緊急事態宣言，然從個股發展跡象可觀察，已有敏感的投資人開始布局可能應變的投資方向。

任天堂上漲3.6%，收報50020日圓，醫療數據平台M3上漲4.5%，收報4675日圓。顯示居家遊戲的市場需求看好。

另一方面，旅遊相關的全日空控股跌1.3%，九州鐵路跌1.5%，東京迪士尼營運商Oriental Land跌1.5%。

貝萊德投資中心(BlackRock)稍早上調日本股市的評等，從減持調整為中立。

(時報資訊)