2020年3月新冠肺炎疫情正盛時就預言「台股會旺十年」的國泰投信董事長張錫持續對台股信心滿滿。張錫3日指出，2020年只有資金面、基本面尚未跟上，預測高點還太早，除非有資金瘋狗浪打來才有機會挑戰高點，但2021年基本面回升，搭配資金面發酵，突破高點12,682相當有機會，「不要預測高點，說不定會到2萬點、3萬點。」

張錫指出，台股具有三大優勢「基本面好、殖利率相對高、匯率強」，短期來看外資肯定會回頭，上半年撤出的6千億元下半年必會回來，明年基本面跟上後，再搭配低利環境會到20203年，台股相當看好，所以今年「拉回即買點。」

張錫強調，以前台股本益比到15倍就要小心、20倍就算是高點，但現在低利環境下，台股本益比到30倍再小心、40倍才算高點。

就基本面來看，張錫分析，台灣今年是少數GDP為正的，且各產業都是在趨勢上發展包括5G。他認為，今年只有偽5G，基地台才幾個，且在疫情延燒下消費力弱，若真的要大行情一定要有基本面跟上，明年才有「真5G」的發展，各種消費力也才會回升。

低利環境下是否衝擊金融股，張錫認為還好，因為雖然低利，但金融股獲利有二種一個是利差、一個是財管手續費，現在金融股獲利財管占比已幾近一半，國外很少做理財的，且低利下客戶更需要投資理財，所以對金融業來說是另一個機會，台灣金融股在全球相對強。

張錫也認為外資會回來。因為台股殖利率高、個別公司獲利也不錯，且匯率這麼強可股匯雙賺，疫情趨緩後外資還是要回來。就像台積電，外資為了流動性先賣掉，但還是要再買回來，過去台積電150元時就說可買，現在還是可以，因為未來幾年沒有競爭對手、收益是一直往上的。

張錫認為，港股港國安法影響也是小的，畢竟港股受大陸影響比較深，大陸內需強且積極救市，但大中華區中台股最看好，甚至優於美股。

張錫認為，台灣各產業都有投資機會，但主要還是以科技股為主軸。且他認為台廠受華為危機影響不大，因為台灣企業不會單壓中國，少了華為單，還有歐規，只要5G是趨勢，台灣就一定吃得到。

(工商 )