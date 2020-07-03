三倍券對疫情或許沒有滅火功能，商總理事長賴正鎰指出，但可以發揮一定的救火效應，但前題是三倍要能找零，同時，如果三倍券的效應有出來，而下半年疫情依然沒有結束，強烈建議政府應再加發5千元的消費券。

他說，三倍券等同現金應可找零，否則有的商家可找零，有的不行，反而會引發民怨。對三倍券金額過少，是否能對重災區的都會觀光旅館業起到救火的效應，他以自己旗下的高價旅館為例指出，「有錢，反而更加的勤儉到死。」

賴正鎰所經營的飯店一晚要價1萬6，而政府曾為振興國內觀光提供1千元的補助，結果，來住宿的有錢人，8成都使用千元抵用券，「1千元都這麼重視了，更何況是2千元」況且，最近參加聚會聽到大家都在談要怎麼使用三倍券。

不過，他也不忘提醒政府，三倍券的金額比起其他國家是最小氣的，進而建議，若三倍券發揮效益，而疫情又沒結束，應朝再發5千元消費券的方向思考，將有助於振興國內消費市場與經濟。

(工商 )