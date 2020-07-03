大陸國家市場監督管理總局市場稽查專員陳諝3日表示，大陸將加強批發市場等重點場所的食品安全風險管理，嚴厲打擊野生動物非法交易，禁止食用野生動物，限制活禽交易和宰殺。

陳諝指出，農貿市場包括批發市場，是城市食品供應的重要渠道，據悉，有70％以上的畜禽肉、水產品、蔬菜水果，均通過農貿市場、批發市場流入社區。下一步，大陸市場監管總局將督促各地時刻繃緊疫情防控這根弦，認真落實屬地管理的責任，切實加強農貿市場等重點場所的食品安全監管，以北京新發地市場為警戒，著力排查農貿市場安全風險隱患。

(工商 )