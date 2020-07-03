大陸全國將逐步取消活禽市場交易 16:142020/07/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新發地市場。(中新社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家市場監督管理總局市場稽查專員陳諝3日表示，大陸將加強批發市場等重點場所的食品安全風險管理，嚴厲打擊野生動物非法交易，禁止食用野生動物，限制活禽交易和宰殺。 陳諝指出，農貿市場包括批發市場，是城市食品供應的重要渠道，據悉，有70％以上的畜禽肉、水產品、蔬菜水果，均通過農貿市場、批發市場流入社區。下一步，大陸市場監管總局將督促各地時刻繃緊疫情防控這根弦，認真落實屬地管理的責任，切實加強農貿市場等重點場所的食品安全監管，以北京新發地市場為警戒，著力排查農貿市場安全風險隱患。 (工商 ) #農貿 #批發市場 #活禽 #大陸 #加強 #交易 #農貿市場 #食品安全監管 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 「三峽大壩洩洪淹掉鳳凰古城」？ 綠媒挨批改標題 - 兩岸 戰機台海較量 陸比美漸占優勢 - 焦點新聞 - 旺報 「這些人」注意了！ 陸委會：非必要應避免過境中港澳 - 兩岸 - 旺報 香港宣佈正式成立維護國家安全委員會 - 兩岸 - 工商 陸東南衛視記者遭驅逐離台 國台辦：蠻橫無理打壓 嗆後果自負 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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