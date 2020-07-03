疼孫無極限！超狂阿公打造好市多「海陸樂園」 1.6萬網全跪了。(圖/擷取自臉書社團,好市多商品經驗老實說)

好市多商品無極限，網友在臉書發文分享，擔心孩子戲水玩沙會中暑，超狂阿公竟買下好市多3產品，打造出專屬於愛孫的「海陸樂園」，超豪華照片曝光，吸引1.6萬網友朝聖，大家紛紛留言讚爆，請收下我的膝蓋，別人的阿公果然不會讓人失望。

網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享，最近天氣實在太熱，擔心孫子去外面被擠爆，因此超狂阿公前往好市多買帳篷、攜帶型游泳池和沙灘歡樂桶17件組，打造出一間冷氣玩沙房與淋浴間。

超狂照片曝光後，吸引1.6萬網友讚爆，「別人家的阿公總是不會讓人失望」、「請阿公收下我的膝蓋。沙灘什麼的真的太強了」、「哪間Costco買的到阿公 ？」、「妳家在哪裡？我們可以買門票入場嗎？羨慕極了」、「阿公缺孫子嗎？」。

另外，貼文中一張阿公如何運「沙」的照片，也引起網友推爆，「太狂了」、「卡車載沙」、「這是一個好野人的概念啊」、「好猛的舉動，載沙自組沙灘讓小朋友玩，羡慕有這麼大的獨立空間」。

(中時電子報)