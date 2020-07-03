振興三倍券預購開始，各銀行紛紛推出搭配好康A力挺，瑞興銀行數位帳戶連結悠遊卡與街口二大支付功能，可綁定、領取振興三倍券，聯邦銀行推信用卡綁定最高回饋35％，放大振興三倍券使用效益，讓民眾更有感。

瑞興銀行表示，配合振興券的數位帳戶好禮三重送，規定12月31日前至該行官網成功開立數位帳戶，即可獲為期1年的優惠活儲利率，及悠遊回饋金最高800元。即於數位帳戶開通後3個月內，以帳戶悠遊金融卡的悠遊卡功能不限金額完成任一筆消費，即可獲悠遊回饋金100元。今年底前至各分行辦理加開外幣、信託或黃金存摺等任一帳戶，可再獲200元回饋金。舊戶推薦親友成功開立瑞興數位帳戶，每人可獲回饋金最高500元。

瑞興銀行指出，完成線上數位帳戶開戶後，可參加悠遊卡與街口支付領取振興三倍券活動，有機會獲得二大支付工具推出早鳥加碼優惠。以瑞興悠遊金融卡為例，7月15日～12月31日期間，愈早達成領取2,000元振興三倍券，有機會獲得悠遊卡公司提供最高300元加碼回饋。

瑞興銀行總經理陳建豪強調，瑞興數位帳戶的正式上線，加入街口支付綁定功能，讓民眾透過手機即可快速線上開戶，同時享有悠遊卡與街口二大支付工具多元之消費優惠與回饋，期待能為客戶帶來更安全便利之金融體驗，迎接嶄新之理財生活。

聯邦銀行說明，配合振興三倍券啟動，7月1日開如聯邦專屬網頁開放綁定，早鳥前5,000名符合資格可獲300元金回饋，第5,001～45,000名綁定可獲2％刷卡金回饋。若選擇紙本三倍券，線上預購刷聯邦卡也可獲2％回饋。另7月1日起攜手一卡通規劃的生活繳費優惠，使用LINE Pay Money繳納信用卡帳單，再獲繳費金額LINE POINTS 2％點數回饋。

聯邦銀行建議，早鳥方案還可「再疊加」既有優惠，例如新戶申辦「聯邦賴點卡」首刷的LINE POINTS 300點，指定餐廳折扣優惠，加乘效應除領取原2,000元振興券回饋，最高可再獲35％回饋。

(工商 )