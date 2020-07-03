暑假即將到來，不少家長安排孩子們暑假活動更是困難百倍，國內銀行業者每年舉辦兒童理財營，將理財知識結合時下最夯實境體驗遊戲，透過互動課程，讓小朋友輕鬆學習正確金錢觀，養成儲蓄的好習慣，強調讓孩子充實FUN暑假。

聯邦銀行表示，以該行的兒童理財營來說，今年課程推出「3D實境體驗」、「智能理財遊戲」與「獨家DIY彩繪課程」三大特色，今年邁入第13屆兒童理財營，過去每年活動推出都深獲家長小朋友們喜愛，今年理財營課程有別以往，運用故事情節並設計有趣的「打妖怪」智能理財遊戲關卡，帶入理財知識與投資情境模擬，透過活潑的情境課程，輕鬆認識記帳、保險、基金等理財投資工具。

此外，結合數位及流行的密室逃脫玩法，今年首度規劃全新的3D實境體驗遊戲，讓小朋友運用iPad變身成為故事主角，透過螢幕與隊友們一起動動腦，進行一場刺激的冒險，從中學習金融知識。

聯邦銀行指出，課程中也將帶領學童到分行實際操作體驗的「銀行探險趣」課程，瞭解銀行對日常生活的幫助與重要性，結合聯邦文教基金會「獨家DIY彩繪」課程（非台北場），以及獨家報社印報廠實地參訪行程（台北場），趣味多元的課程內容。依規定國小四至六年級學童可報名參加。

(工商 )