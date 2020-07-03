9歲徐先生，糖尿病史約5年，空腹血糖180mg/dL(正常值70~100mg/ dL)，糖化血色素8.6%(一般建議控制在7%以內)，主訴容易口乾，台南市立醫院中醫部蘇惠靖醫師診斷為糖尿病的上消證型，治療以清熱潤燥、生津止渴為主，開立沙參、玉竹、麥門冬、生地黃、天花粉…等中藥內服，三個月後，徐先生口乾情況大幅改善，空腹血糖也控制在90mg/dL，糖化血色素6.0%。

蘇惠靖醫師表示，糖尿病是現代醫學的病名，西醫認為是百病根源，而中醫在病理方面是以糖尿病的發病機轉來診治，因此，中醫以「消渴」來理解糖尿病。《黃帝內經》提到，消渴病是發於肥甘厚膩的食物所造成的，因此，糖尿病患者一定要特別注意飲食的方面的調控。

蘇惠靖醫師建議，烹調方式要盡量能夠清淡，避免加工的食品，尤其夏季水果如西瓜、荔枝、龍眼，都屬於高升糖的水果，吃了之後血糖波動幅度比較大，份量要特別留意。其他如汽水、果汁、含糖飲料、蛋糕等精緻糕點，都要盡量避免食用。

除了飲食、運動來控制血糖外，也可藉由穴位來達到日常保健。例如:承漿穴，可消除口渴的症狀，位置在下巴的正中央的凹陷處。合谷穴，在第二掌骨中點的內側，可以幫助身體的水份代謝。足三里穴，位於膝蓋外側凹陷處直下三寸，脛骨前緣外一橫指之處，可調整消化系統，提高免疫力。另外在耳甲腔的最下緣有內分泌點。只要伸出一個食指頭，往最下緣的地方按進去，即是內分泌點，平常可多做按壓，幫助調控內分泌系統。

此外，糖尿病患者常會覺得口乾，蘇惠靖醫師建議可藉「美音潤喉茶」養生茶飲來緩解口乾的症狀。藥材為：麥門冬3錢、甘草2錢、金銀花2錢、桔梗2錢、玄參3錢。作法：用1000cc冷水浸泡15分鐘，大火煮沸後，再以小火煮15分鐘後即可飲用。

(中時電子報)