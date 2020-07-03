英商赫德森公司亞洲區副總裁梁國強、台灣辦事處代表人梁永堅等13人，從2007年起涉嫌以投資外幣定存的名義，在台吸收400名投資人，違法吸金逾26億元，經台南地檢署起訴後，台南地院認定梁國強、梁永堅觸犯非法經營銀行業務罪，分別處刑10年6月、10年徒刑，並沒收犯罪所得3394萬多元；其餘11名幹部則觸犯非法銷售境外基金罪，分別處刑3至6月，併科50萬至180萬元罰金，全案可上訴。

台南地院認定，2名梁姓男子雖坦承販售境外基金，但否認違反銀行法非法收受存款業務，經審酌2人均自稱具備金融知識，本應依法開展、經營金融事業，但卻不思正當經營事業，竟以高利吸收眾多投資人高達美金8000多萬元資金，折合新台幣逾26億元，影響社會金融秩序程度不輕，且使眾多投資人血本無歸，犯後更以已遭公司解職為由，拒不協助解決投資人資金返回相關問題，因此予以重判。

此外，另11名幹部為圖佣金私利從事販賣非法基金，影響投資人數眾多，行為可議，經考量其中3人坦承非法販售境外基金，但有8人始終否認非法販售境外基金，以及1人於案發後已賠償部分投資人共計227萬435元，並達成和解，分別量處分處3至6月徒刑，併科50萬至180萬元罰金。

檢調調查，在台有辦事處的英商赫德森公司，以HCB集團海外定存名義，提供美金、歐元、英鎊及人民幣等外幣定存，對外違法吸金，經搜索赫德森高雄市、台南、台中、台北營業處所，以及梁姓男子等人住所共9處，查扣大批業績資料、投資契約、投資文宣等文件，並傳喚該公司主要幹部及部分投資人，同時聲請查扣赫德森公司及4名主管名下財產及名牌精品，總金額計1600萬餘元。

檢調發現，梁國強、梁永堅等13人，從2007年7月間起在赫德森公司台灣辦事處、台中、台南及高雄辦公室等處訓練業務員，再由業務員透過說明會或私下招攬等模式，對不特定人招攬投資HCB公司各項金融商品，均保證1年可領8％利息，或18個月即可獲利20％。

(中時 )