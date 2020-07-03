隨新冠肺炎疫情恐懼又逐漸消散，市場情緒樂觀情緒回溫，大陸6月份財新服務業PMI數據，更來到10年來新高的58.4，代表大陸經濟復工以及需求急速回升。隨著原油減產行動持續，經濟復甦效應浮現，油價連日來強漲，布蘭特期油、紐約西德州期油(WTI)都站回40美元關卡，但美元短線進入空頭排列，甚至出現美元跌落霸主地位的猜測，加上大陸原油需求居全球之冠，以人民幣計價的原油期貨也被海外投資人注意。

摩根士丹利前亞洲區主席、耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach）先前警告，美國美國政府赤字不斷增加而儲畜率卻持續下降，可能導致美元兌其他主要貨幣暴貶35%。

據華爾街日報報導，作為全球最大的原油需求國，外資對於大陸原油期貨的興趣也不斷提升。大陸於2018年3月份推出以人民幣計價的原油期貨，該產品原本由大陸投資人參與，後來外資參與度也不斷上升。

Phillip Futures新加坡交易主管Benjamin Yeo指出，有許多外資去年底開始就開始投資上海原油期貨，包括買賣實物原油的交易員，以及投機性自營交易員，不過，相比布蘭特期油與WTI，上海原油期貨交易員需要處理更多手續，以及介紹商品。

上海期貨交易所總經理王鳳海表示，今年在上海國際能源交易中心的原油期貨交易量，海外投資比重約16%，日均持倉量約28%。上海國際能源交易中心為上海期交所子公司。該交易所報告指出，去年相關數據大幅成長，海外投資比重與持倉增加1倍，這些參與者來自19個國家與地區的石油生產商、貿易公司與製造商。

海外投資人目前可以透過60家海外經紀商進行交易，高過2018年45家，包括摩根大通、高盛、日本瑞穗證券、法國巴黎銀行以及法國興業銀行等國際性金融機構。東證衍生品研究院大宗商品研究主管金曉指出，今年全球能源市場動盪，推動大陸原油期貨交易活動。

儘管WTI今年4月底曾出現負油價，但對於大陸能源價格控管抑制波動性，這使得交易員與石油公司能進行套利。不過，一些分析師認為，大陸原油期貨還有很長的路要走，主要是整體市場規模量遠遠比不上芝加哥期交所與倫敦的交易量。

截至6月29日，上海原油期貨持倉量約為14.6萬份，WTI、布蘭特期油的持倉量高達數百萬份。此外，市場對人民幣的需求有限，想要建立一個獨立於美元之外的貨幣系統相當困難，而且這些投資人大多數不直接持有人民幣，也不想要持有人民幣。

(中時電子報)