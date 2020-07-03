7月外資持續買超台股，今再買超台股逾百億元。日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，資金行情持續發酵，加權指數月均線持續走揚，由於全球陸續解封，且貿易戰未有更不利的情形發生，產業對景氣與需求面的看法較先前樂觀，若全球疫情未二次爆發失控，產業仍有旺季可期，資金持續寬鬆且存款利率低，風險性資產仍有吸引力，今年上半年外資在台股累計賣超金額高達5千多億元，在6月回補841億元，近期處於除權息行情，電子、傳產權值股普遍都有4~6%左右的殖利率，外資仍有回補空間，指數應有撐，在大盤逐漸墊高下中小型股也可望輪流表現。

楊遠瀚指出，台股自6月中起以類股輪動方式持續盤堅，法人買賣超動態為近期盤面觀察指標，然因產業能見度不明確，大多廠商仍持邊走邊看的想法，下半年重要電子新產品如手機、PC、遊戲機如期發表機率高，疫情影響可能使生產進度遞延，不過市場已有預期，而解封後食衣住行需求皆明顯反彈，顯示民眾消費力仍在。

楊遠瀚分析，進入下半年，盤面主要產業觀察，電子方面可關注5G基地台/手機、網通/wifi 6、Mini led、intel/AMD新平台、Nvidia新GPU、TWS、美日新遊戲機概念股等；傳產方面可關注自行車產業，生技在疫情仍嚴峻下仍可吸引目光，受惠台幣升值且殖利率佳族群如資產營建也可留意。

(時報資訊)