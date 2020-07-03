毅嘉(2402)6月合併營收3.31億元，月增加10%、年減少39%，毅嘉表示，目前全球車廠已陸續開工，預期在車廠去化庫存後將逐漸恢復正常水準，惟面對疫情仍將審慎應對。

毅嘉6月自結合併營收金額約為3.31億元，月增加約10%、較去年同期減少39%，其中軟板產品之營收為2.33億元，累計前6月合併營收約21.87億元，較去年同期減少27%。

毅嘉表示，機構整合元件產品之營收為1.00億元，毅嘉6月自結合併營收在全球疫情稍緩及全球車廠陸續重新開工之情況下，自結單月合併營收金額約為3.31億元，月增約10%，由於全球車廠已陸續開工，車用相關訂單預期在車廠去化庫存告一短落之後，將逐漸恢復正常水準，惟面對疫情對全球經濟的影響與發展，毅嘉仍將審慎應對。

毅嘉6月各主要產品營收分別為「軟板整合元件」約2.33億元；「機構整合元件」約1.00億元。

(時報資訊)