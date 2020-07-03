台股資金狂潮才要開始！國泰投信董事長張錫表示，這波台股上漲主要是內資，外資下半年會將上半年賣超的資金回補，資金瘋狗浪來時，不要預設指數高點，長期來看，台股本益可以拉高到30倍、40倍，如到40倍，可到2萬點，甚至會到3萬點。

對於投資人此時的選股標的，張錫建議：一、有收益。二、有成長。三、有題材。在題材面，今年5G會貫穿一整年甚至到明年，但若個股短線漲高也要留意修正，第三季開始蘋概股可望隨業績走高。收益股方面，電信股和金融股都算。

張錫表示，低利率時代讓投資股票的本益比拉高，過去本益比到15倍時要小心，到20倍就是高點，因為當時的利率是5%，但現在利率下滑，所以本益比升到40倍，尤其是好公司都可以算是合理的，現在看來未來的3年都不會升息，而各國央行都在印鈔票。如此推算，台股有可能上看2萬點。

但張錫也強調，今年資金面很好，但基本面還跟不上，如果今年就上2萬點是不健康；明年基本面一定會比今年健康，屆時基本面搭配資金面是有利台股戰2萬點。

以族群來說， 張錫看好有收益的商品、以及蘋概、5G概念股；至於疫情以來，防疫股的股價飆高，下半年是否能續強？張錫認為，新冠肺炎不像SARS一下子就不見，而是變成像是強度較強的流感，會持續一段時間，預期口罩、檢測等防疫商品在這一、二年內都會業績都會不錯。而中美貿易戰對台灣而言，反而是受惠的，台灣的廠商兩邊都壓，這是時勢造成的。

(時報資訊)